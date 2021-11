Nuoto, agli Europei di Kazan è il giorno di Fabio Scozzoli

È in programma oggi la seconda giornata dei campionati Europei di nuoto in vasca corta che proseguono per tutta la settimana a Kazan e si concluderanno domenica. Come sempre, al mattino la sessione dedicata alle batterie scatta alle 8 ora italiana, mentre al pomeriggio la sessione dedicata a finali e semifinali avrà inizio alle 16.30.

Per quanto riguarda i nuotatori romagnoli, il programma di questa mattina prevede le batterie dei 200 farfalla femminili con Ilaria Bianchi e soprattutto Alessia Polieri dopo l’ottimo quarto posto di ieri nei 400 misti, le batterie dei 100 rana uomini con il grande rientro di Fabio Scozzoli e il debutto di Federico Poggio, le batterie dei 100 misti donne ancora con la Polieri e la batteria della staffetta 4×50 mista uomini con possibili protagonisti sia Scozzoli che Sabbioni.