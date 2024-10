“Scusi, cosa sta facendo?”: ragazzina di 15 anni scopre il falso ufficiale giudiziario e salva la nonna dalla truffa a Perticara

È arrivata appena in tempo per salvare la nonna da una truffa. Ha avuto sangue freddo e astuzia la 15enne che ha colto sul fatto il truffatore mentre la nonna 82enne gli passava tutto l’oro che aveva in casa.

È successo martedì, nella frazione di Perticara, quando la 15enne è tornata a casa della nonna dopo la scuola. La giovane è entrata nell’appartamento e ha sorpreso un uomo che diceva di essere un ufficiale giudiziario che voleva fotografare i gioielli della nonna, oro e orologi. Nel caso sarebbero serviti come pegno per pagare le spese di un fantomatico incidente in cui era rimasta coinvolta la figlia.

