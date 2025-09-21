Sant’Agata Feltria. Si allontana da casa, allarme per un minore: ritrovato dai Vigili del Fuoco

Questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti per le ricerche di un giovane della zona, dopo che i Carabinieri di Novafeltria avevano lanciato l’allarme per il suo allontanamento. Il ragazzo si era allontanato in una zona impervia compresa tra Botticella e Badia, nel territorio comunale di Sant’Agata Feltria, e aveva spento il telefono cellulare rendendo impossibile il contatto. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini ha prontamente organizzato le operazioni di soccorso, concentrando le ricerche nell’area dell’ultimo avvistamento. Per le operazioni sono stati impiegati uomini e mezzi specializzati, sistemi di geolocalizzazione idonei al territorio e il supporto dell’elicottero del Nucleo Elicotteri di Bologna.

Verso le ore 10.00, il ragazzo è stato localizzato dai Vigili del Fuoco all’interno di un’area boschiva, a una distanza di circa 40-50 metri dalla strada e dal punto dove era stato visto l’ultima volta. Le operazioni di recupero sono state condotte in collaborazione con il Soccorso Alpino, che ha fornito assistenza durante le fasi di ricerca.

Al termine dell’intervento, il giovane è stato riconsegnato al padre che si trovava sul luogo delle operazioni.