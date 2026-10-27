San Leo, nasconde l’hashish nel cassetto e dà un falso indirizzo ai Carabinieri: arrestato 27enne

Ha provato a depistare i Carabinieri fornendo un indirizzo falso, ma il blitz nella sua vera abitazione ha incastrato un 27enne di origini tunisine, già noto alle forze dell’ordine, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nella giornata di ieri a San Leo, condotta dai militari della Stazione locale in collaborazione con l’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Novafeltria e la Stazione di Sant’Agata Feltria. A far scattare i controlli sono stati alcuni movimenti sospetti notati nei pressi di un locale pubblico al momento chiuso. I Carabinieri hanno così fermato il 27enne insieme a un giovane connazionale.

Dalla perquisizione personale sono spuntati circa 16 grammi di hashish addosso al sospettato e una modica quantità nelle tasche dell’amico, che è stato segnalato alla Prefettura di Rimini quale assuntore.

Non convinti dalle spiegazioni fornite, i militari hanno deciso di estendere le verifiche alla dimora dell’uomo. Nonostante il tentativo del 27enne di sviare gli operanti indicando un domicilio sbagliato, i Carabinieri sono risaliti alla sua reale abitazione. All’interno di un cassetto della camera da letto sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 25 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 500 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima. Il Giudice ha convalidato l’arresto ed emesso nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.