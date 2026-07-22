San Leo, nasconde droga e farmaci in casa: 25enne arrestato

I Carabinieri di Novafeltria, coadiuvati da un’unità cinofila della Polizia Locale di Rimini, hanno tratto in arresto in flagranza un 25enne, già noto alle Forze dell’Ordine, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’intervento è scaturito da un’attività d’indagine effettuata dai militari dell’Arma di San Leo, che hanno proceduto alla perquisizione personale e domiciliare dell’indagato. L’operazione ha permesso di rinvenire e sequestrare 5 grammi di hashish, 15 dosi di Ketamina, 3 fiale del farmaco “Gonasi”, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Al termine degli accertamenti, il 25enne è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto presso la Casa Circondariale locale, come disposto dalla Procura della Repubblica di Rimini.