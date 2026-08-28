Rimini, litiga con i vicini e poi dà fuoco alla siepe: 46enne arrestata VIDEO

Una lite culminata in una siepe a fuoco. I Carabinieri di Villa Verucchio hanno tratto in arresto in flagranza di reato una 46enne già nota alle Forze dell’Ordine, ritenuta responsabile dell’ipotesi di reato di incendio doloso. L’intervento dei militari è scattato nel tardo pomeriggio, di ieri intorno alle 16:30, a seguito dell’ennesimo violento diverbio scaturito per dissidi di vicinato a Poggio Torriana. Secondo la ricostruzione degli operanti, al culmine della lite la donna avrebbe utilizzato del liquido infiammabile contenuto in una tanica per appiccare il fuoco alla siepe di delimitazione della proprietà dei vicini. Le fiamme si sono propagate rapidamente lungo la vegetazione, arrivando a minacciare da vicino la casa dei vicini.