Rimini, litiga con i vicini e poi dà fuoco alla siepe: 46enne arrestata VIDEO

Una lite culminata in una siepe a fuoco. I Carabinieri di Villa Verucchio hanno tratto in arresto in flagranza di reato una 46enne già nota alle Forze dell’Ordine, ritenuta responsabile dell’ipotesi di reato di incendio doloso. L’intervento dei militari è scattato nel tardo pomeriggio, di ieri intorno alle 16:30, a seguito dell’ennesimo violento diverbio scaturito per dissidi di vicinato a Poggio Torriana. Secondo la ricostruzione degli operanti, al culmine della lite la donna avrebbe utilizzato del liquido infiammabile contenuto in una tanica per appiccare il fuoco alla siepe di delimitazione della proprietà dei vicini. Le fiamme si sono propagate rapidamente lungo la vegetazione, arrivando a minacciare da vicino la casa dei vicini.

Il tempestivo arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco di Novafeltria, intervenuti in sinergia con i Carabinieri della locale Stazione, ha consentito di domare il rogo prima che potesse arrecare danni strutturali agli immobili o coinvolgere le persone. L’evento si è concluso fortunatamente senza alcun ferito. Decisiva per l’esatta ricostruzione della dinamica è stata l’analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona, insieme all’immediata perquisizione domiciliare che ha permesso di rinvenire e porre sotto sequestro la tanica utilizzata per innescare le fiamme.

Al termine degli accertamenti, l’arrestata è stata trattenuta presso le camere di sicurezza, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, in attesa della celebrazione del rito direttissimo prevista per la giornata odierna.