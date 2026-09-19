Perticara, torna la Sagra della Polenta: gusto e tradizione nel cuore dell’Alta Valmarecchia

L’autunno in Alta Valmarecchia si accende di sapori e tradizioni con il ritorno della Sagra della Polenta e dei Frutti del Sottobosco a Perticara. Giunta alla sua 38ª edizione, la manifestazione vive la sua seconda giornata domani, domenica 20 settembre, pronta ad accogliere visitatori e famiglie tra buona tavola, mercatini artigianali e attività per i più piccoli.

Regina della festa sarà naturalmente la polenta fumante, servita al ragù di salsiccia, al cinghiale, ai funghi porcini o con salsiccia e fagioli, affiancata dai grandi classici della cucina rustica come trippa, stufato e piadina romagnola. Per garantire la massima accoglienza anche in caso di pioggia, nel centro storico sarà allestita una tensostruttura coperta da 200 posti, attiva dalle 11:30 alle 20:30 grazie all’impegno di oltre 50 volontari della Pro Loco guidati dal presidente Cesare Bianchi.

Il weekend prenderà il via già oggi pomeriggio al Museo Storico Minerario Sulphur, dove alle 16:30 verrà presentato il libro “Il magico sentiero degli gnomi e dei folletti” di Giulia Valdifiori e Sara Guazzarini, un viaggio fiabesco pensato per far scoprire la natura del luogo ai bambini. Tra bancarelle di prodotti tipici e giochi in area parcheggio, la festa proseguirà poi anche nelle domeniche del 27 settembre e del 4 ottobre.