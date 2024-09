Pennabilli, viola il divieto di avvicinamento ai congiunti, scatta l’arresto

Sabato scorso i Carabinieri di Novafeltria, hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione domiciliare per individuare i presunti autori di tre furti, commessi a luglio, in note attività commerciali della Val Marecchia.

L’attività di polizia giudiziaria purtroppo non ha permesso di recuperare gli oggetti provento di furto, verosimilmente già rivenduti ad ignari acquirenti, ma ha comunque consentito di dare una risposta concreta al fenomeno. Tuttavia nella stessa giornata, per una singolare e sfortunata coincidenza, uno dei soggetti destinatari della perquisizione, già sottoposto al provvedimento del divieto di avvicinamento ai prossimi congiunti per il reato di “maltrattamenti contro familiari o conviventi”, è stato tratto in arresto dal personale della dipendente Stazione di Pennabilli per la presunta violazione delle prescrizioni impostegli dal giudice. Il destinatario della misura pre-cautelare è stato trattenuto presso la locale camera di sicurezza in attesa del Giudizio per direttissima previsto nella mattinata odierna.