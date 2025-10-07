Pennabilli, rompono il vetro della porta del bar: denunciati due ventenni

I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio. L’attività, che ha interessato diversi comuni dell’Alta Valmarecchia, ha portato alla denuncia a piede libero di 5 persone, alla segnalazione alla Prefettura di Rimini di 2 assuntori di stupefacenti e al controllo complessivo di 206 veicoli, 237 persone e 11 esercizi pubblici.

A Pennabilli, due giovani poco più che 20enni e residenti in zona, sono stati denunciati per danneggiamento poiché, in concorso tra loro, avrebbero infranto il vetro della porta di ingresso di un bar del centro;

A Pietracuta di San Leo, un 39enne, residente nella zona e già noto alla Forze dell’Ordine, è stato trovato in possesso di 5 involucri contenenti 1,5 grammi di cocaina.

A Novafeltria, nel corso di un controllo di un’autovettura condotta da un 19enne del posto, all’interno i militari hanno rinvenuto uno sfollagente, una pistola a salve con tappo rosso parzialmente rimosso, tre involucri contenenti complessivamente 25,1 grammi di hashish, nonché un bilancino di precisione e 260 euro in contanti;

A Sant’Agata Feltria, un 32enne residente in provincia, è stato sorpreso alla guida di un autoveicolo in evidente stato di ebbrezza alcolica confermata dalla prova strumentale che rilevava un tasso alcolemico di 1,98 g/l. Pertanto, la patente di guida è stata immediatamente ritirata.

Nel corso dello stesso servizio, sono state inoltre segnalate alla Prefettura di Rimini due assuntori di stupefacenti: un 55enne, sorpreso con 3,5 grammi di hashish e un giovane di 23 anni, trovato in possesso di 2 grammi della stessa sostanza.