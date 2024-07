Pennabilli. Il film sui vampiri scatena la polemica

Il film sui vampiri scatena la guerra tra la produzione e Pennabilli. In una nota al vetriolo il regista Davide Santandrea e la Lbv Produzioni accusano: «Se Pennabilli ha chiuso le porte all’Associazione Lega Italiana Real Vampires – Darkblood Italy Vampyres e al film sui real vampyres, ci sono tre città romagnole, tra cui Rimini, che hanno aperto loro la porta e li hanno accolti, sia per la loro associazione che per il film a loro dedicato».

Il film si intitola “Darkblood – Il diario della Bestia” ed è dedicato ai real vampires. «E’ già fissata la data d’inizio delle riprese nel 2025», spiega il regista.

Ma è scontro con il sindaco di Pennabilli.

«Visto le polemiche e gli attacchi del sindaco – attacca il regista - non gireremo il film sui real vampires a Pennabilli ma in altre tre località della Romagna, che a differenza di Pennabilli ci hanno accolto e spalancato le porte». «Ma la città di Pennabilli – aggiunge - pagherà le conseguenze della loro discriminazione ed intolleranza, parola di regista».

«Infatti se prima si trattava solo di un film horror, ora il film è stato trasformato in un vero e proprio messaggio politico: “attenzione ad andare a Pennabilli, lì qualsiasi diversità non è accettata né accolta civilmente”».

Nel film sui real vampires - spiega la produzione - saranno evidenziati gli attacchi del sindaco alla comunità LGBTQ+ sino ad arrivare agli attacchi alla comunità RV e altri attacchi alle diversità. Non si tratterà solo di un film horror ma di un film che riporterà anche un messaggio sociale che punterà dritto il dito con il razzismo, l’omofobia, l’intolleranza e la discriminazione di un paese.

«Del resto le affermazioni del sindaco contro i gay e i vampiri sono ben note e pubblicate dai vari media e quotidiani, non può certo affermare che non siano vere» afferma Santandrea. E aggiunge: «Alla fine era questa l’immagine che si voleva di Pennabilli no? Il paese più omofobo, intollerante e discriminatorio d’Italia».