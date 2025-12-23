Novafeltria, vede i Carabinieri e lancia dal finestrino la custodia degli occhiali piena di marijuana: 22enne arrestato

I Carabinieri di Novafeltria, hanno tratto in arresto un 22enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno proceduto al controllo del giovane mentre si trovava alla guida dell’auto a lui in uso, in una zona isolata delle campagne adiacenti al centro urbano. Alla richiesta di esibire i documenti di guida, il giovane si mostrava insofferente e nervoso e con un gesto repentino, tentava di disfarsi di una custodia porta occhiali occultata sotto la maglietta, gettandola tra la vegetazione dell’argine stradale che però. Veniva recuperata dai militari: al suo interno gli stessi rinvenivano complessivi 40 grammi di marijuana e hashish già suddivisi in involucri pronti per la cessione.

Le ricerche venivano estese al veicolo al cui interno venivano rinvenuti, occultati sotto il bracciolo centrale dell’autovettura, ulteriori 7 grammi di cocaina nonchè un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, il giovane pusher dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo celebrato nella mattinata odierna, come disposto dalla locale Procura della Repubblica.