Novafeltria, un successo la sfilata di moda solidale per la Caritas

Un pomeriggio caldissimo... ma pieno di sorrisi e solidarietà. Tante persone ieri hanno partecipato alla prima sfilata di Moda Solidale “Vestiti... di solidarietà” organizzata dalla Caritas Novafeltria. Più di trenta sono stati le modelle e i modelli che hanno sfilato tra volontari e ragazze e ragazzi della Azione Cattolica e degli Scout. “Siamo veramente felici del risultato – spiega la referente del Centro Cecilia Tomei – perché siamo riusciti a coinvolgere in questa iniziativa i giovani della Parrocchia per uno scopo solidale: abbiamo raccolto 750 euro che utilizzeremo per ampliare il paniere dei prodotti del nostro Emporio Solidale che sostiene più di 350 persone della Valmarecchia”.

“E’ stato molto divertente mettersi in gioco per sostenere l’Emporio” dice Viola del Gruppo Scout. Mattia dell’Azione Cattolica aggiunge: “Bella è stata la partecipazione di tanti giovani a questa iniziativa della Caritas, giovani che hanno capito l’importanza di stare vicini agli ultimi”.

Anche il Mercatino della Solidarietà, aperto tutti i mercoledì dalle 10,00 alle 12,00 – ha riscosso molto apprezzamento.