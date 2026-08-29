Novafeltria, sorpreso a rubare nel garage: 31enne arrestato

Questa mattina, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Novafeltria hanno tratto in arresto uno straniero 31enne, sorpreso in flagranza di reato mentre era intento a compiere un furto all’interno del garage di un’abitazione privata. L’operazione è scattata immediatamente a seguito di una segnalazione giunta alla Centrale Operativa tramite il 112. Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno sorpreso l’uomo mentre rubava materiale elettrico ed arnesi da lavoro. La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire e sequestrare anche un arnese da scasso e un coltello a serramanico. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. L’arrestato è stato condotto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Novafeltria in attesa del giudizio con rito direttissimo.