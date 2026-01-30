Novafeltria, si finge operaio in una casa e riempie il baule dell’auto di tubature in rame: beccato dai Carabinieri

I Carabinieri di Novafeltria, hanno tratto in arresto nella flagranza dell’ipotesi di reato di furto in abitazione, un italiano 35enne della Valmarecchia, già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo, agendo rapidamente e nel pomeriggio, confidando così di essere scambiato per un operaio, aveva asportato completamente dalle pareti esterne di un edificio una consistente quantità di oro rosso. Il furto veniva però interrotto dall’intervento dei militari che, ricevuta la chiamata di un cittadino insospettito da quanto stava accadendo, si portavano sul posto bloccando il presunto malvivente che, caricato il rame in auto, cercava di dileguarsi dal luogo con quanto sottratto.

I Carabinieri recuperavano così oltre 12 metri di metallo, verosimilmente destinato ad essere fuso prima di essere reimmesso sul mercato.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, mentre l’uomo veniva tratto in arresto accusato dell’ipotesi delittuosa indicata e, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, collocato agli arresti domiciliari in attesa che il rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.