Novafeltria, rubano un’auto ma l’autista è ubriaco e l’inseguimento ha vita breve: arrestati due 24enni

I Carabinieri di Novafeltria hanno tratto in arresto due 24enni del posto, un italiano e un marocchino, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine, indagati per furto aggravato in concorso.

L’operazione è scattata poco prima della mezzanotte allorquando il proprietario di un fuoristrada Suzuki, accortosi che gli era stata appena rubata l’auto nei pressi di via Cavour, allertava il 112. L’immediata attivazione da parte della Centrale Operativa ha permesso alle pattuglie dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Novafeltria d’intercettare e bloccare in sicurezza, dopo un breve inseguimento, il mezzo in fuga sulla Marecchiese in località Secchiano.

La posizione dell’italiano, sorpreso alla guida, si aggravava ulteriormente poiché lo stesso veniva trovato con tasso alcolemico doppio rispetto al limite consentito e in possesso di una modica quantità di marijuana, venendo così deferito per guida in stato di ebbrezza e segnalato alla Prefettura per l’uso di stupefacenti.

L’autovettura è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, che nel giro di pochissimo tempo è rientrato in possesso del bene sottratto. I due 24enni sono stati dichiarati in stato di arresto e su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, trattenuti presso le camere di sicurezza del locale Comando, in attesa dell’udienza con rito direttissimo prevista per la mattinata odierna.