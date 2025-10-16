Novafeltria, pirata della strada investe ciclista: scoperto e denunciato dopo oltre un mese

NOVAFELTRIA. Carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno individuato e denunciato in stato di libertà, per le ipotesi di lesioni personali e fuga a seguito di incidente con danni a persone, il presunto responsabile dei fatti relativi all’incidente stradale avvenuto il 4 settembre scorso, lungo la Strada Provinciale 258 Marecchiese, all’altezza dell’intersezione con la Strada Provinciale 6 Montefeltresca di Novafeltria.

Quel pomeriggio, un ciclista veniva urtato da un veicolo proveniente dalla direzione opposta, che nello svoltare aveva colpito la ruota posteriore della sua bicicletta facendolo cadere a terra. L’automobilista si era poi allontanato senza fermarsi a prestare soccorso.

Il ciclista, prima soccorso dal personale 118 e poi trasportato in eliambulanza al Bufalini di Cesena con un trauma cranico, fortunatamente non era in pericolo di vita. Sul posto erano intervenute le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Novafeltria e della Stazione Carabinieri di San Leo, che avevano eseguito i rilievi e tutte le verifiche del caso, avviando le indagini.

Dopo oltre un mese di fitti accertamenti, i militari dell’Arma sono riusciti a individuare e identificare il presunto responsabile dell’investimento, denunciandolo alla Procura della Repubblica di Rimini per le ipotesi di reato stabilite dal codice della strada: lesioni personali stradali e fuga a seguito di incidente con danni a persone.