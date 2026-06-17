Novafeltria, nuovo ponte sul Marecchia: l’inaugurazione sabato 20 giugno

Sabato 20 giugno, alle ore 16, verrà ufficialmente inaugurato il nuovo ponte sul fiume Marecchia, a collegare i Comuni di Maiolo e Novafeltria, lungo la Strada provinciale SP107 in località Cà Migliore.

Con un investimento di 5,350 milioni di euro, la provincia di Rimini ha dunque finanziato e realizzato il nuovo viadotto per quella che è un’opera di importanza attesa da anni e strategica per i due Comuni, per tutta l’alta Valmarecchia e per il territorio provinciale nel suo complesso.

A inizio 2025 in un incontro pubblico a Maiolo, il presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad e i sindaci di Maiolo, Marcello Fattori, e di Novafeltria, Stefano Zanchini, accompagnati dai tecnici del Servizio Viabilità provinciale e dai professionisti esterni incaricati, avevano illustrato a una numerosa rappresentanza di cittadini e imprese della zona il progetto di demolizione del vecchio ponte e di realizzazione del nuovo.

Nel giugno dello stesso anno era stato abbattuto il ponte risalente agli anni Sessanta, che presentava un’unica carreggiata con una sola corsia (percorribile quindi a senso unico alternato) e gravato inoltre da gravi problemi strutturali (con un limite di carico a 10t) e idraulici.

Quello che verrà inaugurato sabato 20 giugno vanta una geometria stradale adeguata alle più recenti normative: lunghezza complessiva 138 metri con tre campate di luce pari a 41,5 – 55 – 41,5 metri, carreggiata composta da due corsie da 3,25 metri ciascuna, affiancate da banchine laterali da un metro, oltre ai cordoli destinati all’alloggiamento delle barriere di sicurezza. La struttura è realizzata con una moderna soluzione, con travi metalliche e soletta in calcestruzzo collaborante.

“E’ un momento davvero importante per la Valmarecchia e per tutto il territorio provinciale - dichiara il Presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad-. E’ una infrastruttura strategica che da risposta alle esigenze di cittadini e imprese, realizzata rispettando pienamente i tempi della sua realizzazione. Voglio ringraziare i dipendenti della Provincia, le imprese che hanno lavorato all’opera e la positiva e operativa collaborazione delle amministrazioni di Maiolo e Novafeltria’.