Novafeltria, nasconde in auto un coltello da cucina e scatta la denuncia

I Carabinieri di Novafeltria hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio. L’attività dello scorso fine settimana, ha portato all’identificazione di 142 persone, al controllo di 127 veicoli e alla verifica di 9 esercizi pubblici, con i seguenti risultati operativi.

Un 34enne residente a Pennabilli è stato denunciato a piede libero per guida sotto l’influenza dell’alcol. L’uomo, fermato a Pietracuta di San Leo, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso di 1 g/l, ricevendo l’immediato ritiro della patente di guida.

A Villa Verucchio, i militari hanno denunciato una 44enne residente a Verucchio trovata in possesso di un coltello da cucina con lama di 20 centimetri, occultato all’interno dell’abitacolo della propria vettura. L’arma bianca è stata sottoposta a sequestro.

Sono stati segnalati alla Prefettura di Rimini quattro soggetti quali assuntori per uso personale. Nello specifico: un 63enne di Maiolo trovato con circa 4 grammi di marijuana; una giovane di Talamello e un 25enne di Novafeltria sorpresi con dell’hashish; infine, una 48enne di Novafeltria trovata in possesso di una dose di cocaina.