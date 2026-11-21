Mentre il mondo del commercio accelera nella frenesia degli sconti e delle promozioni di questo particolare periodo dell’anno, anche su grandi piattaforme, i negozianti di Novafeltria scelgono di fare esattamente l’opposto: fermarsi, rallentare e raccontare ciò che rende unico il proprio territorio.

A partire da martedì prossimo 24 novembre, le vie del paese saranno attraversate dal flashmob creativo “Le vetrine si raccontano”, ideato e promosso dall’associazione NovaAttiva, che riunisce le attività del centro commerciale naturale della cittadina nell’entroterra riminese. Una vetrina dopo l’altra, i negozi aderenti esporranno piccoli cartelli con frasi emozionali pensate per incuriosire, far sorridere e invitare i passanti a riflettere.

L’iniziativa nasce dalla volontà di guardare oltre il vetro ed entrare a scoprire un patrimonio fatto di proposte curate, prodotti ricercati, competenza professionale e servizi costruiti sulle persone. Spesso, infatti, ciò che si cerca altrove è molto più vicino di quanto si pensi: proprio sotto casa, tra attività indipendenti che ogni giorno scelgono con attenzione cosa offrire alla propria comunità.

«L’idea è nata dal confronto tra noi commercianti in vista di questo fine mese caratterizzato da sconti e promozioni un po’ ovunque – spiega una rappresentante del direttivo di NovaAttiva – Come piccoli negozianti non possiamo né vogliamo fare la guerra alle grandi piattaforme online o alla grande distribuzione. Così abbiamo deciso di fermarci e raccontare il bello che c’è nel nostro paese attraverso una scia di parole sulle vetrine. Come recita uno dei nostri cartelli, a volte quello che cerchi è più vicino di quanto pensi».

Con “Le vetrine si raccontano”, NovaAttiva lancia un invito aperto a cittadini e visitatori: prendersi il tempo di passeggiare per Novafeltria, lasciarsi sorprendere da una frase, varcare una soglia e riscoprire il piacere autentico di una comunità viva.