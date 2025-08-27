Novafeltria, i carabinieri salvano un uomo colto da arresto cardio-circolatorio

NOVAFELTRIA. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Novafeltria sono intervenuti nella Valmarecchia, a seguito di richiesta pervenuta al numero di emergenza 112, dove poco prima si era verificato un sinistro stradale, fortunatamente senza feriti. Un veicolo in transito lungo la Strada Statale 258 Marecchiese era uscito di strada per evitare un altro mezzo che aveva improvvisamente invaso la carreggiata, allontanandosi senza fermarsi. Le attività di accertamento hanno consentito di individuare subito il soggetto ritenuto responsabile della condotta. Raggiunta la sua abitazione al fine di contestare l’illecito amministrativo al Codice della Strada, si sono accorti che lo stesso non versava in buone condizioni di salute tanto da cadere poco dopo a terra privo di sensi colto da un improvviso arresto cardio-circolatorio. L’immediato intervento dei militari operanti, attraverso le manovre di rianimazione cardiopolmonare, ha consentito di ristabilire i parametri vitali dell’uomo sino all’arrivo del personale sanitario del 118 a cui è stato affidato, trasportato presso l’ospedale di Rimini è stato ricoverato, ora non è in pericolo di vita.