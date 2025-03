Novafeltria: ha l’obbligo di firma ma non si presenta mai, la pena di un 39enne diventa il carcere

I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno tratto in arresto un cittadino nigeriano 39enne a seguito dell’ordinanza di aggravamento della misura cautelare personale emessa dalla Sezione Dibattimento Penale del Tribunale di Rimini. L’uomo, sebbene fosse stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale non si sarebbe mai presentato ad assolvere all’obbligo impostogli dal giudice. Le violazioni venivano segnalate all’Autorità Giudiziaria che, appurato l’inadempienza dell’indagato, disponeva l’aggravamento della misura iniziale sostituendola con la custodia cautelare in carcere. Condotto in caserma, il 39enne è stato successivamente associato presso la Casa Circondariale di Rimini.