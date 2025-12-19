Novafeltria, gara di solidarietà per il piccolo Giorgio perché si possa curare negli Stati Uniti

La comunità di Novafeltria lancia iniziative solidali per finanziare le cure di un bimbo negli Stati Uniti.
Il piccolo si chiama Giorgio Bollini ha 21 mesi, di cui 15 passati in ospedale, affetto da una malattia rara che colpisce una persona ogni 30mila: la sindrome di Dravet. «Si tratta di un’encefalopatia epilettica molto grave innescata dalla mutazione di un gene», spiega la mamma del piccolo, la 40enne riminese Giulia Agostini che ha dovuto lasciare il lavoro in uno studio commerciale per seguire il bimbo.
Oggi risiede a Poggio Berni con Giorgio, il figlio maggiore e il marito. Quest’ultimo è un idraulico originario di Ponte Santa Maria Maddalena a Novafeltria. Da qui il supporto di tutti, dalla vallata alla montagna.