Novafeltria: entra nel cortile di una casa per rubare una bici e aggredisce proprietario e Carabinieri, 26enne arrestato

Uno straniero di 26 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Novafeltria, gravemente indiziato di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto parte dalla segnalazione nel primo pomeriggio del 24 giugno al 112 da parte dei proprietari di un appartamento in Alta Valmarecchia: i proprietari riferivano di un uomo entrato all’interno del cortile della loro abitazione e che, vistosi scoperto mentre tentava di portare via una bicicletta, cercando di guadagnare la fuga col veicolo scavalcando il muro di recinzione, si scagliava contro uno dei proprietari della casa, aggredendolo e procurandogli delle lievi lesioni refertate successivamente dai sanitari dell’Ospedale di Novafeltria.

Una pattuglia dell’Arma di Novafeltria è giunta subito sul luogo indicato sorprendendo l’uomo mentre si accingeva a dileguarsi: il giovane però, per guadagnarsi la fuga, ha cercato di aggredire i Carabinieri che sono comunque riusciti a bloccarlo.

A conclusione dell’attività, l’uomo - domiciliato in Alta Valmarecchia - è stato dichiarato in arresto con le ipotesi di accusa di rapina, resistenza a P.U. e lesioni dolose. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno ed al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato poi trasferito presso la Casa Circondariale di Rimini in attesa dell’udienza di convalida.