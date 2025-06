In Valmarecchia è nato un cavallo di razza azteca. Esemplari così rari che in Italia si contano sulle dita di una mano. Si chiama Cataleya, come un’orchidea dell’America centrale, è una femmina e gode di ottima salute. È venuta alla luce a Novafeltria tra il 16 e il 17 maggio scorso «e costituisce - come spiega il proprietario Claudio Strada - un capitolo nuovo nella storia di questa razza equina».

