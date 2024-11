Novafeltria, è morto Alfredo Carli, un simbolo dell’imprenditoria romagnola

Addio ad Alfredo Carli, storico imprenditore di Novafeltria. In una nota l’Amministrazione Comunale esprime la sua vicinanza alla famiglia. “L’Amministrazione comunale si stringe intorno a tutta la famiglia Carli per la perdita del caro Alfredo. Lo ricorderemo sempre per la lungimiranza con cui ha intrapreso attività che hanno portato lustro alla valle e dato da vivere a tante famiglie; per il grande senso di attaccamento e dedizione alla comunità che lo hanno visto rendersi protagonista delle grandi battaglie per il passaggio in Romagna, prima, e per la realizzazione di una nuova Marecchiese, poi, sempre con quello spirito da buon padre di famiglia che lo portava a prendersi cura di tutti con infinita dedizione. Il Signore gli renda merito delle tante buone opere profuse”. Il funerale sarà celebrato venerdì 15 novembre alle 14.30 alla chiesa di Pietracuta.

Alfredo Carli circa 60 anni fa fondò il Gruppo Carli con i fratelli Ernesto e Andrea, creando un business da 250 dipendenti con 5 stabilimenti per la produzione di mangimi.