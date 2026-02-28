Novafeltria, danneggia gli arredi di un locale e minaccia i clienti: 56enne arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria, durante la notte, hanno tratto in arresto un 56enne del posto, con precedenti di polizia, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Nella tarda serata di ieri era arrivata una richiesta di intervento al 112, in quanto veniva segnalata una situazione di forte tensione e pericolo per i presenti presso un locale pubblico del centro.

I Carabinieri giungevano sul posto in pochi minuti, verificando che un uomo, in preda a forte alterazione psico-fisica, dopo aver importunato con insistenza i presenti, era passato a minacciarli. Oltre alle minacce e ad atti intimidatori verso i clienti, l’uomo aveva danneggiato gli arredi del locale, rendendo necessario l’immediato intervento dei militari per porre fine alla condotta dell’esagitato.

Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, l’uomo opponeva prima una decisa resistenza, tentando poi di aggredire gli operanti e danneggiare l’autovettura di servizio, fino al momento di essere bloccato e tratto in arresto. L’uomo è stato ristretto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Novafeltria in attesa del rito per direttissima previsto per la mattinata odierna, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.