Novafeltria, controlli dei carabinieri: 5 denunce

NOVAFELTRIA. I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione al rispetto delle norme sulla circolazione stradale, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al controllo dei locali pubblici. L’attività, che ha interessato i comuni della Valmarecchia, ha visto gli operanti controllare complessivamente 162 veicoli, 197 persone e 8 esercizi pubblici, deferire in stato di libertà 5 soggetti e procedere al ritiro di 3 patenti.

In particolare, a Novafeltria veniva fermato a bordo di un’auto un 23enne, già noto, trovato in possesso di 6 grammi di cocaina e 495 euro in contanti, poi denunciato per detenzione ai fini di spaccio. Lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati.

Per quanto attiene al controllo alla circolazione stradale, sono stati trovati alla guida, positivi all’accertamento alcolemico, un 54enne a Pennabilli, un 49enne con ciclomotore a Montecopiolo e una giovane neopatentata a Novafeltria. Tutti i fermati sono stati sanzionati e il loro documento di guida è stato ritirato. Sanzionato anche un 35enne residente a Novafeltria, sorpreso alla guida con patente revocata; il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. A un 61enne, residente in Umbria, è stato contestato l’esercizio di attività commerciale abusiva e gli è stata sequestrata la merce. Segnalati infine alla locale Prefettura due assuntori di stupefacenti, sorpresi con dosi di hashish e marijuana per uso personale.