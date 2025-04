Novafeltria: atti osceni davanti alla scuola elementare, 61enne riccionese colto sul fatto dai Carabinieri

Nei giorni scorsi un 61enne riccionese è stato sanzionato dai Carabinieri di Novafeltria in quanto sorpreso a tenere atteggiamenti contrari alla pubblica decenza nei pressi di una scuola elementare. È l’intervento di maggior rilievo in un’ampia gamma di servizi di controllo del territorio effettuati nei giorni scorsi dai Carabinieri. I controlli hanno portato ad identificare oltre 150 persone, alla verifica di 97 veicoli e 8 esercizi pubblici.

In particolare i militari hanno deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di guida sotto l’influenza di alcol un 39enne residente in Puglia, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1.19 g/l, per il quale è scattato il ritiro della patente di guida. Stessa sorte per una donna 36enne, di origini bielorusse, che si è rifiutata di sottoporsi all’accertamento con etilometro.

Sono stati inoltre deferiti un 27enne marocchino per essersi rifiutato di esibire ai Carabinieri il permesso di soggiorno, mentre un 25enne del posto è stato sorpreso alla guida di un’autovettura con patente revocata e, pertanto, il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Rilevate infine altre due sanzioni amministrative nei confronti di automobilisti sorpresi alla guida con un tasso alcolemico inferiore a 1 g/l.