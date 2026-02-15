Novafeltria, arrestato latitante: deve scontare 5 anni per truffe

Si è conclusa nella notte a Novafeltria la lunga latitanza di un uomo di 32 anni, originario del Piemonte, ricercato da quasi quattro anni per numerose truffe commesse tra le province di Torino e Macerata. Il latitante è stato individuato e arrestato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Novafeltria durante un normale servizio di controllo del territorio nel centro cittadino.

L’uomo, su cui pendevano condanne definitive per reati contro il patrimonio, era riuscito a rendersi irreperibile dal 2022, sottraendosi all’esecuzione dei provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità Giudiziaria. La sua fuga è terminata quando è stato fermato per un controllo di routine dai militari impegnati nel presidio del territorio.

Gli immediati accertamenti effettuati dai Carabinieri hanno fatto emergere che il 32enne era destinatario di una misura restrittiva definitiva. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, pur essendo senza fissa dimora, si trovava nella zona probabilmente per fare visita a familiari residenti nell’area.

I militari hanno quindi proceduto alla notifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti e del contestuale ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Macerata. Il 32enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Rimini, dove dovrà scontare una pena complessiva di 5 anni di reclusione per le numerose truffe perpetrate nel corso degli anni.

L’operazione conferma l’efficacia dei controlli costanti sul territorio da parte delle forze dell’ordine, che hanno portato alla cattura di un uomo ricercato da lungo tempo.