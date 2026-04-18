Novafeltria, aggressione e pestaggio in discoteca: Daspo di un anno a sette giovanissimi, tre sono minorenni

I Carabinieri di Novafeltria, hanno dato esecuzione a sette provvedimenti di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (Dacur), emessi dal Questore di Rimini nei confronti di altrettanti giovani – tra cui 3 minorenni – presunti responsabili di una aggressione di gruppo avvenuta lo scorso autunno.

La vicenda trae origine da un episodio dello scorso ottobre presso una discoteca di Novafeltria: un 17enne della provincia nel corso della serata avrebbe avuto un diverbio con altri giovani all’interno del locale: la “miccia” era stata accesa per motivi di gelosia nei confronti di una ragazza. Dopo questo primo scontro verbale, la discussione è degenerata fino ad arrivare ad un’aggressione fisica ai danni del 17enne che sarebbe stato accerchiato e aggredito dal gruppo. A causa delle percosse ricevute, il giovane era stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso.

Le successive indagini condotte dai militari dell’Arma, attraverso le immagini dei dispositivi di videosorveglianza del locale e l’audizione dei testimoni presenti all’evento, hanno permesso di identificare i sette presunti responsabili, tutti giovani del luogo.

Nei giorni successivi, inoltre, su una pagina Instagram non personale, erano apparsi alcuni messaggi di minacce postati anonimamente che puntavano ad intimorire ulteriormente la vittima al fine di dissuaderla dal presentare denuncia.

Il tentativo di indurlo al silenzio risultava però vano, permettendo ai Carabinieri di Novafeltria di avviare le indagini che culminavano con il deferimento degli indagati maggiorenni alla Procura di Rimini e dei giovanissimi a quella della Repubblica per i Minorenni di Bologna per le ipotesi di reato di lesioni personali in concorso e atti persecutori e, successivamente, di avanzare richiesta di DACUR alla Questura di Rimini. Le 7 misure di prevenzione emesse sono state tutte notificate dai Carabinieri e per i giovani è scattata l’interdizione ad accedere alla discoteca interessata e il divieto di stazionamento nelle sue immediate vicinanze per la durata di un anno.