Novafeltria, aggrediscono i Carabinieri durante un controllo: due arresti

I Carabinieri di Novafeltria hanno tratto in arresto, per resistenza a pubblico ufficiale, due italiani residenti nel paese. I militari dell’Arma raccoglievano la segnalazione, pervenuta al numero 112, di due persone che, in evidente stato di alterazione psicotica, importunavano i passanti e gli avventori di un esercizio pubblico nella centralissima Piazza Vittorio Emanuele. Alla vista della pattuglia, che voleva procedere al loro controllo, i due, di 27 e 34 anni, reagivano alle procedure di identificazione e aggredivano i militari, uno dei quali è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari poiché riportava ferite lacero contuse multiple. I due venivano quindi tratti in arresto nella flagranza del reato di resistenza a pubblico ufficiale e, come disposto dalla Procura della Repubblica di Rimini, venivano trattenuti presso le camere di sicurezza sino alla del giudizio direttissimo previsto per la mattinata odierna.