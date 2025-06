Novafeltria: 8 patenti ritirate nel week-end dai Carabinieri

Nel corso del weekend, i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno effettuato servizi di controllo del territorio procedendo ad identificare oltre 250 persone, a controllare 216 veicoli e a verificare 7 locali pubblici.

In particolare i militari hanno denunciato a piede libero un 37enne forlivese ed una 24enne pesarese per guida in stato di ebbrezza, poiché rispettivamente sorpresi con un tasso alcolemico rilevato pari a 1,25 g/l e 1,08 g/l. Stessa sorte per un 42enne di origini marocchine che si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento con l’etilometro. Immediato è scattato per i tre il ritiro della patente.

Sono stati inoltre sanzionati amministrativamente cinque utenti della strada sorpresi alla guida con un tasso alcolemico inferiore a 0.8 g/l: anche per loro è scattato il ritiro della patente di guida.

Infine è stata comminata una sanzione amministrativa nei confronti di un 24enne del posto controllato alla guida e trovato in possesso di alcune dosi di hashish: patente ritirata e segnalazione alla Prefettura di Rimini; elevate contravvenzioni per infrazioni alle norme del Codice della Strada per altri diciannove automobilisti.

Ai controlli posti in essere in occasione della manifestazione “Artisti in piazza” i militari dell’Arma dei Carabinieri sono stati coadiuvati anche da una pattuglia della Polizia Locale di Novafeltria.