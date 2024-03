SANT’AGATA FELTRIA. Una persona è morta carbonizzata all’interno di una roulotte nel comune di Sant’Agata Feltria, in una zona disabitata in direzione di Perticara. Il corpo della persona (un uomo di 73 anni residente a Novafeltria) è stato ritrovato ieri sera dopo le 19.30 in una zona . I vigili del fuoco sono intervenuti insieme ai carabinieri dopo che una persona aveva segnalato del fuoco uscire da una roulotte.