Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno effettuato servizi di controllo del territorio procedendo, tra l’altro, a denunciare 5 persone ritenute responsabili di varie violazioni.

I militari dei Reparti dipendenti hanno controllato quasi 90 veicoli ed identificato oltre 100 persone, nonché effettuato 8 controlli a locali pubblici.

In particolare i militari hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato continuato un 46enne, presumibilmente responsabile di alcuni furti all’interno di attività commerciali del luogo.

Stessa sorte per un 24enne che, sebbene fosse sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Pennabilli, è stato controllato dai militari all’interno di un locale di Pennabilli venendo quindi segnalato alla Procura della Repubblica in violazione della misura del divieto di ritorno in quel Comune.