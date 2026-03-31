Aveva il daspo, ma va allo stadio a vedere Novafeltria-Cervia e viene denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria nello scorso week-end hanno denunciato 4 persone.

Denunciato un giovane del posto, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura del daspo con divieto di accesso alle manifestazioni sportive. Il giovane è stato sorpreso all’interno dello stadio comunale di Novafeltria nel match contro il Cervia United (campionato di Promozione) in violazione del provvedimento.

Denunciati due automobilisti, una ragazza poco più che 20enne e un 30enne, per guida in stato di ebbrezza alcolica, poiché risultati positivi all’accertamento etilometrico: la prima, fermata nel comune di San Leo, con un tasso di 1,19 g/l; il secondo, controllato a Verucchio, con un valore di 0,94 g/l.. Per entrambi è scattato l’immediato ritiro della patente di guida.

Denunciato infine un 30enne straniero: controllato in nottata nel comune di Novafeltria, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 9 centimetri e di circa 3 grammi di marijuana, con conseguente sequestro sia dell’oggetto atto ad offendere sia dello stupefacente.