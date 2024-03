Addio a don Mansueto. Aveva 100 anni. Un punto di riferimento per tutta la Valmarecchia

NOVAFELTRIA. Domani, alle 14.30, alla parrocchia di San Pietro in Culto di Novafeltria, si tengono i funerali di don Mansueto Fabbri, decano della diocesi di San Marino-Montefeltro. Don Mansueto è venuto a mancare questa mattina. Era nato 100 anni fa a Poggio Torriana ed è stato un punto di riferimento per tutta la Valmarecchia, non solo per i fedeli. Fra i vari incarichi ricoperti: parroco, segretario del vescovo, assistente dell’Azione Cattolica. vicario foraneo e giudice del tribunale ecclesiastico.