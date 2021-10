Novafeltria, si avvicina alla ex compagna nonostante il divieto: scatta la denuncia

Nello scorso week-end i Carabinieri di Novafeltria hanno controllato 91 mezzi, 137 persone e anche 11 esercizi pubblici al fine di verificare anche il rispetto delle norme di contenimento del Covid-19, Nell’ambito di tali attività i Carabinieri di Novafeltria hanno:

E’ stato denunciato in stato di libertà un 37enne domiciliato in Alta Valmarecchia perché ieri sera nei pressi dell’abitazione della sua ex compagna, nonostante avesse a suo carico il provvedimento del divieto di avvicinamento alla stessa ed ai luoghi da essa frequentati. L’uomo è stato denunciato ed allontanato.

Ubriachi e molesti

Sanzionato per ubriachezza un 20enne di Novafeltria che la notte tra sabato e domenica in Piazza Vittorio Emanuele in a Novafeltria, in evidente stato di ubriachezza, importunava i passanti. Stessa sanzione per un 50enne di Santarcangeloche a piedi, nell’abitato di Novafeltria, in escandescenza per i fumi dell’alcol, disturbava i passanti

Multati infine otto automobilisti per infrazioni alle norme del Codice della Strada. A un conducente residente a Novafeltria fermato a Villa Verucchio è stata sequestrata l’autovettura Mercedes classe A, poiché priva di copertura assicurativa.