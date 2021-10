Notte d’Oro 2021 a Ravenna: ecco il programma completo

Venerdì 22 ottobre è tempo di Notte d’Oro – Spazi aperti e, oltre all’apertura serale dei negozi che aderiranno, sarà possibile visitare i luoghi più suggestivi di Ravenna.

“Si tratta di una bella occasione per scoprire le tante proposte della nostra città – dichiara l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – dalle mostre in programma ai magnifici monumenti Unesco, ai luoghi più suggestivi aperti durante la serata. Un appuntamento per godere dei luoghi della cultura e per approfondirne i segreti grazie ai tanti percorsi proposti dalla professionalità delle nostre guide turistiche”.

Sono infatti previsti itinerari di visita guidata ai monumenti più rappresentativi.

Il primo a partire dalle 20 alla basilica di San Vitale, al mausoleo di Galla Placidia, alla splendida basilica di Sant’Apollinare Nuovo e alla mostraLa bellezza ch’io vidi. La Divina Commedia e i mosaici di Ravenna”, percorso riservato esclusivamente agli iscritti (a pagamento e su prenotazione).

Il secondo tour, dalle 21 sempre a pagamento e su prenotazione, conduce alla Domus dei tappeti di pietra e al Museo Nazionale di Ravenna, mentre il terzo, gratuito e senza prenotazione, dalle 21 è dedicato alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe.

Inoltre restano aperti dalle 19.30 alle 23.30 ad ingresso gratuito anche il Museo Nazionale, il Battistero degli Ariani e la Basilica di Sant’Apollinare in Classe.

Dalle 18 alle 22 sarà possibile, ad ingresso libero, visitare la mostra Un Epopea Pop al MAR Museo d’Arte della città di Ravenna. Alla Biblioteca Classense, dalle 19 alle 22, aperte ad ingresso libero, le mostre In su’l lito di Chiassi. Tesori danteschi nelle Biblioteche e negli archivi di Ravenna e Distendere la mano a colorare. Dante nelle figure e alla sala del Mosaico. Previste anche visite guidate gratuite alle mostre dalle 19, su prenotazione.

La Tomba di Dante, il Museo Dante e Casa Dante saranno visitabili ad ingresso gratuito dalle 17.30 alle 22. Domus dei Tappeti di Pietra (ingresso a pagamento con tariffa agevolata anche per le presentazioni in programma) e la Cripta Rasponi (ingresso gratuito) saranno aperte dalle 20.30 alle 22.30.

Palazzo Rasponi dalle Teste sarà visitabile fino alle 22 ad ingresso libero, con la mostra Sai andare in bici, a cura dell’associazione Italia – Germania. Durante la serata sono in programma delle visite guidate, dalle 19.15 a pagamento e su prenotazione, che si concludono con con lo spettacolo di Tango Chiacchiere sul tango tra musica e ballo. Esibizione dei ballerini Luciana Semprini – Oscar Gori, a cura di Marco Maretti.

Sempre a Palazzo Rasponi, alle 21.15, nel salone Nobile, verranno presentati i progetti vincitori al concorso di idee di Hack the City a cura del Laboratorio Aperto Ravenna.

Aperto per l’occasione anche Palazzo Baronio, con degli appuntamenti di visita guidata al Palazzo e alla Mostra Nudi del Maestro Paolo Roversi con visite ogni 30 minuti a partire dalle 18 ultima visita alle 21:30 (a pagamento, è possibile accedere direttamente oppure prenotarsi alla mail about@maisonrandom.org )

Nella sala Nullo Baldini del Palazzo della Provincia (ingresso dai Giardini del Palazzo della Provincia) alle 19,30 è in programma la presentazione di Un Alloro per Dante – Omaggio collettivo a Ravenna, l’installazione site specific, di Luisa Bocchietto, architetto e designer, realizzata da Regenesi presso i Giardini del Palazzo della Provincia, in collaborazione con l’assessorato al Turismo del Comune e la Provincia di Ravenna. A seguire alle 21 la proiezione del video Sogni di Rock’n’Roll di Ligabue, regia di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis, prodotto da Raffaella Tommasi e Stefano Salvati per Diamond Film, con la compartecipazione di Comune e Camera di Commercio.

L’evento è stato promosso dal Comune di Ravenna, realizzato grazie alla preziosa collaborazione con la Direzione Musei dell’Emilia Romagna – sede di Ravenna, l’Opera di Religione della Diocesi Ravenna-Cervia, la Fondazione RavennAntica, la Biblioteca Classense, il MAR Museo d’Arte della città di Ravenna, il comitato a Spasso in Ravenna, Confesercenti, Confcommercio, CNA e Confartigianato.

L’ingresso ai monumenti, musei e la partecipazione alle visite guidate è consentitaesclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (vaccinazione o test negativo molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore o la guarigione da COVID-19). Qualora non in possesso di green pass sarà necessario dimostrare il possesso dei requisiti esibendo il certificato vaccinale rilasciato al termine del ciclo vaccinale o il referto negativo di test antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti.

Info e prenotazioni per le visite guidate su www.ravennaexperience.it.

Programma completo su: www.turismo.ra.it