Notte del liscio, è l'ora della musica: da domani si balla

Tutto pronto per l’inizio della quarta edizione de La Notte del liscio, la grande festa del ballo tra tradizione e contemporaneità che coinvolge tutta la Romagna! Si partirà, infatti, domani, venerdì 14 giugno, da Cesenatico (FC) con Mirko Casadeialla guida della celebre Orchestra Casadei, che con i suoi 90 anni di storia, è l’espressione più moderna del folk made in Italy. Sul palco di Piazza Costa, si alterneranno artisti del calibro di Simone Cristicchi, reduce dal successo al Festival di Sanremo 2019 con il brano “Abbi Cura di Me” (vincitore del Premio Sergio Endrigo per la miglior interpretazione e Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale). Il cantautore eseguirà insieme all’Orchestra Casadei i suoi più grandi successi ri-arrangiati per l’occasione: il brano sanremese diventerà un avvolgente valzer, mentre “Ti regalerò una rosa” verrà rivisitata in un appassionato tango. Anche Mirko Casadei proporrà insieme a Simone Cristicchi i brani più famosi del suo repertorio come romagna sangiov ska e anche il suo nuovo singolo “Come se non fosse niente”, colonna sonora del film “Tutto Liscio!”, uscito lo scorso febbraio. Sul palco, a omaggiare la musica e la cultura della Romagna, ci saranno anche la Banda Rulli Frulli e Davide Zilli, vincitore assoluto di Musicultura 2018. L'apertura della serata è affidata ai 300 bambini della scuola primaria di Villamarina di Cesenatico che hanno partecipato al progetto "Ad chi sit e fiol" ideato da Mirko Casadei, un’iniziativa didattica che tutela e insegna ai bambini le tradizioni musicali dell’Emilia Romagna, con lezioni di canto e musica, cenni di dialetto e scuola di ballo. In conclusione, la serata vedrà riunirsi tutti gli ospiti per cantare con Mirko Casadei una nuova e coinvolgente versione di “Romagna Capitale”.

Cerimoniere della serata Raoul Casadei, l’indiscusso “Re del liscio” nipote di Secondo Casadei. A San Mauro Mare (FC), invece, Luana Babini, al Parco Stefano Campana, inaugurerà I Venerdì del Liscio, proponendo i suoi più grandi successi in questo appuntamento settimanale che animerà tutta l’estate della località. Il programma della Notte Del Liscio è disponibile nel dettaglio sul sito ufficiale dell’evento www.notteliscio.it. L’hashtag ufficiale è #notteliscio