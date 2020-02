Notte blues a Faenza

FAENZA. Rita Girelli al basso e Federico Baldassarri alla chitarra sabato 15 febbraio saranno in concerto al The Ale House di Faenza. Rita Girelli compra il suo primo basso all’età di 16 anni. Ex bassista della Fandango Band, insieme al suo gruppo vince in Australia il premio come migliore band di blues elettrico. Da alcuni anni suona nella band di Tolo Marton, uno dei più noti chitarristi a livello internazionale. Federico Baldassarri, chitarra e voce, è frontman dei Country Owls, un trio acustico di country music. Il suo sound si colloca nell’ambito del bluegrass contemporaneo conservando una forte influenza proveniente dal country e dall’old time music.

Inizio ore 18.30- Corso Mazzini 39, Faenza- Ingresso libero