Niente vaccino: sospeso medico di base a Savignano

Continuano a fioccare i provvedimenti di sospensione dal lavoro dei sanitari non vaccinati nel territorio cesenate. Il nuovo stop dall’Ordine dei medici è per G.M., che ha studio a Savignano sul Rubicone. Nella porta ora c’è un cartello che esplicita il nome della sostituta messa a disposizione dall’Ausl. Come sempre in questi casi naturalmente i pazienti sono liberi di scegliersi un nuovo sanitario se lo riterranno utile. Ad oggi sono 219 i sanitari sotto sospensione perché non vaccinati in Ausl Romagna. Sono 15 del comparto dirigenziale, 181 di comparto e 23 convenzionati.