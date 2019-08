Nico Royale per il River Fest al San Marino Cafè di Casal Borsetti

CASAL BORSETTI. Le onde sonore emergenti del reggae e della dancehall saranno protagoniste questa sera del River fest music&grill, che ospita il concerto di Nico Royale. L’appuntamento è alle 22 al San Marino Cafè di Casal Borsetti. Proposto da Caco management, il River fest – la cui direzione artistica è affidata alla cantautrice Cassandra Raffaele – offre due giovedì al mese il meglio della musica underground italiana. Oggi sarà dunque la volta delle rime leggere e del flow Jamaica style di Nico Royale, da Bologna, tra gli artisti più interessanti della scena reggae e dancehall italiana. Con il suo stile melodico ma allo stesso tempo esplosivo si esprime su ogni tipo di sonorità dal roots al dub, dalla dancehall all’hip hop. Cantautore eclettico, attore, dopo il disco d’esordio “Singa” (Montagna di Suono 2009) realizza numerosi singoli prodotti da etichette italiane ed internazionali.

Nel 2014 esce il suo secondo album “Illegale. Sul palco porterà una selezione di brani tratti dai suoi progetti. Il 22 agosto invece si cambia registro con la march band Tintobrass Street Band, direttamente dai quartieri a luci rosse di New Orleans e dagli scantinati polverosi dove è nato il jazz. La street band iblea proporrà uno spettacolo di dixieland, charleston and jazz a suon di ottoni. Il 5 settembre sarà protagonista la voce inconfondibile di Simona Sciacca, vocalist prediletta del cantautore Mannarino, con il quale collabora; infine la chiusura verrà affidata alla band romana Los3saltos. Prodotti da La Tempesta record, pionieri della kumbia in Italia, porteranno le canzoni del loro ultimo album, un mix di sonorità urban che incontrano il ritmo, tra rime e contaminazioni sonore provenienti dal sud del mondo. Ogni serata sarà accompagnata da una cena.

Concerti alle 22.