Neve in Romagna, attesi altri fiocchi anche a bassa quota, in Campigna si scia VIDEO GALLERY

La Romagna è nel pieno del primo vero week-end invernale e la neve continuerà a cadere in Appennino. Come riporta Meteo Pedemontana Forlivese, la neve tornerà a farci visita tra questo weekend e inizio settimana con accumuli significativi su tutta la fascia appenninica e brevi comparse più probabili sui settori pianeggianti prossimi alla collina. Per oggi giornata che nella prima parte non offrirà particolari spunti successivamente, passaggio instabile tra sera e la mattinata di domenica. Piogge e nevicate fino a 50-100 metri di quota con fasi di pioggia mista a neve sui settori pianeggianti.

Nel video, il suggestivo scenario di ieri sera a Selvapiana, sulla Valle del Savio.

In Campigna si scia

La tanto attesa neve ha imbiancato le vette dell’Appennino romagnolo e in Campigna ci si prepara ad accogliere i turisti. Oggi, infatti, aprono gli impianti a Monte Falco che è stato ricoperto da un manto bianco di 40-50 centimetri di neve. «Parte la stagione – dice Manuel Tassinari, gestore dell’impianto di risalita -. Da oggi è tutto aperto, compreso il campo scuola e la pista da sci di fondo lunga 5 chilometri. La viabilità è buona, prima di mettersi per strada comunque raccomando sempre di controllare il sito e la pagina social di “sciare in Campigna”. Con l’arrivo della neve prende il via anche il calendario Neve&Natura con ciaspolate e anche corsi di sci».