Nenè cerca una nuova famiglia

Nené, deliziosa coniglietto di appena 10 mesi, aspetta una famiglia amorevole che la scelga come compagna di vita. Inizialmente timida con chi non conosce, ci mette davvero poco tempo per dimostrare tutta la sua dolcezza. A causa di un’allergia, la sua famiglia è costretta a rinunciare a lei e adesso si cerca una soluzione per l’animaletto. Per adottarla è possibile scrivere all’indirizzo mail adozione@aaeconigli.org.