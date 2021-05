Nel trionfo alle Olimpiadi della Filosofia c’è anche un prof di Cesena

Un professore cesenate ha creduto nelle potenzialità del suo alunno al punto da spingerlo a partecipare. Un alunno di 17 anni che ha così vinto l’Olimpiade della Filosofia ed ora rappresenterà l’Italia ai Mondiali di fine maggio.

Giovanni D’Antonio, 17 anni, studente del Liceo Scientifico di Somma Vesuviana “Evangelista Torricelli” è il nuovo campione olimpionico della Filosofia.

Ha vinto l’Olimpiade della Filosofia con un saggio in lingua inglese e superando un ragazzo di Istanbul.

Giovanni infatti ha superato non solo altri studenti italiani ma anche studenti che risiedono in altri Paesi europei e non europei.

Il professore che lo ha guidato si chiama Angelo Papi e da qualche tempo si è stabilito in Campania dalla Romagna.