La Naturelle lotta, ma alla fine deve cedere a Udine, che si impone per 75-84 con 16 punti di Amato (5 decisivi nel finale) e 14 di Beverly, rendendo inutili i 24 di Morse. Sospetta frattura al naso per Valentini, messo ko da una gomitata di Amato nel secondo quarto e non più rientrato.