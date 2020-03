Musica, le pietre miliari: The Original Soundtrack

Gran parte della discografia dei 10cc meriterebbe di essere riscoperta.

Questo disco del 1975 lo conferma appieno. I 10cc sono stati gli artefici di

un “pop totale” dalle mille trovate sonore (in grado di spaziare dal rock al

cabaret, dai Beatles a Jimmy Webb, solo per indicare alcuni degli spunti

che è possibile rintracciare nei loro brani). Una musica in equilibrio tra

linguaggio di massa e voglia di sperimentare, scaturita anche dall’uso

ingegnoso dello studio di registrazione fatto dalla band di Manchester.

Tanti gli elementi in gioco: un melodismo di grande presa valorizzato

dall’intelaiatura armonica, testi che non mancano d’ironia e d’intelligenza,

un estro particolare nell’impiego delle voci. Canzoni il più delle volte

caratterizzate da un andamento poco uniforme – vedi, ad esempio, i cambi

di tempo e di ritmo – che denotano un approccio multistilistico. E che,

soprattutto, tendono ad esaltare l’importanza dell’arrangiamento e quella

che è la sua “arte” (basta ascoltare pezzi come Une Nuit A Paris, Brand

New Day e The Second Sitting For The Last Supper). “I 10cc – ha scritto

Enrico Sisti – erano una band oltranzista, l’avanguardia del pop. Si

divertivano a ‘montare’ la musica e con le loro canzoni, mature e

irresistibilmente uniche, ti ritrovavi spesso e volentieri in un mondo di

buonismi capovolti”.