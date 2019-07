Musica Nuda a Verucchio

Seconda serata quella di stasera per il “Verucchio music festival” 2019. Nel borgo malatestiano ritorna Petra Magoni con Ferruccio Spinetti, formazione in duo nata nel 2003 col nome Musica Nuda. Nel piazzale della chiesa Collegiata, dalle 21.30 (apertura alle 20.30), sul grande palco saliranno due artisti apparentemente lontani tra loro.

In realtà molto li accomuna fino a dar vita a un sodalizio speciale di cui i loro concerti, baciati da un successo straordinario in tutto il mondo, sono la prova. Ne hanno realizzati in 15 anni più di 1300, hanno prodotto otto dischi in studio, tre live e un dvd. Il repertorio spazia nel più ampio panorama musicale mondiale, dai successi del jazz a Monteverdi, dai Beatles ai Police, da Paolo Conte a Gigliola Cinquetti.

I brani sono caratterizzati dall’essenzialità di una voce strepitosa e una talentuosa esecuzione strumentale.