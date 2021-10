Musica dal vivo al Bar Lento con il folk di Mike Noegraf e Girless

Musica dal vivo in questo giovedì 28 ottobre al Bar Lento di Rimini, in via Bertola 52, che dalle 20 alle 22 ospita il folk emozionale di Mike Noegraf e il folk punk melodico di Girless. Il francese Noegraf di Lione, per diversi anni ha viaggiato da Montreal a Mosca con diversi gruppi rock e punk rock in cui suonava la chitarra. Dopo aver lasciato maturare l’idea, Mike ha deciso di prendere in mano la sua chitarra acustica per concentrarsi su un progetto solista. Nel 2015, ha pubblicato il suo primo album intitolato “Safe & sound”. Nel 2018 è arrivata la sua seconda opera “No time for seasons”. Nell’aprile 2019, ha pubblicato un EP chiamato “Even panthers have a heart”.Ora è tornato con un terzo album “Outrospection” che uscirà l’11 dicembre su SBÄM Records (At), No reason records (It) e Bearded punk records (Be).”Outrospection” è l’album più intimo che Mike abbia mai scritto, mescolando diversi generi, seguendo il suo cuore e la sua mente, ma mantenendo il folk come sua principale ispirazione. Le sue canzoni malinconiche e il suo tono distintivo sono i principali punti di forza in questa musica sincera, la condivisione e l’incontro con le persone è un punto essenziale.

E’ invece riminese 𝗚irless, che ha cominciato molto presto a scrivere canzoni. Dopo aver pubblicato dischi e girato in lungo e in largo coi Girless & The Orphan, resta da solo e decide di continuare, appunto, da solo. Pubblica quindi, grazie a To Lose La Track e Stop Records, un primo disco, “I Have a Call”, in cui prova a raccontare le storie e i pensieri di 7 personaggi celebri morti suicidi (+1, Giuseppe Pinelli, che “è stato suicidato”). Inizia così un lungo tour che lo porta a suonare in tutta Italia e Europa. Non contento, un paio di anni dopo pubblica (sempre via To Lose La Track) “See You When Fascism Is Whipped”, ispirato alla vita di Woody Guthrie. E ricomincia tutto daccapo. Adora raccontare storie e soprattutto ascoltarle. Spesso parla troppo e il pubblico si annoia. Prenotazione consigliata su su eventbrite > https://bit.ly/3pbSqWm