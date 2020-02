Musica barocca a Ravenna con Armonia Ensemble

Domenica 23 febbraio alle 11, nella splendida Sala Corelli (ridotto del Teatro Alighieri di Ravenna), Mikrokosmos propone al suo pubblico il repertorio barocco di Armonia Estense, il quartetto nato nel 2019 da un’idea del violinista Enrico Gramigna. Al suo fianco Giacomo Biagi al violoncello, Davide Fabbri alla tiorba e Alessandro Casali al clavicembalo. L’obiettivo di questa formazione era dar vita a qualcosa di diverso e, simultaneamente, non troppo lontano dall’esperienza dello spettacolo musicale. La contestualizzazione storica e la spiegazione di ciò che nei secoli scorsi era una prassi oggi perduta tra le pieghe del tempo è, per l’ideale di Armonia Estense, un obiettivo primario tanto quanto la corretta esecuzione dei brani proposti. Gli esecutori di Armonia Estense sono, quindi, non solo valenti interpreti delle composizioni, ma anche preparati per poter restituire al pubblico non la verità storica, impossibile da raggiungere, ma una possibile interpretazione basata sui documenti dell’epoca.